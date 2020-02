Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in mehrere Gartenlauben

Gera (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntag (23.02.2020), gegen 15:30 Uhr und Montag (24.02.2020), gegen 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenlauben und Schuppen in der Gartenanlage Schänkenberg. Der oder die Täter verursachten Schaden an mehreren Türen, durchwühlten Gartenlauben und entwendeten Werkzeuge und elektronische Geräte. Wer Hinweise zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände geben kann, richtet diese bitte an den Inspektionsdienst Gera, Tel.: 0365-8290. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell