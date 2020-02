Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sperrmüll in Brand gesetzt

Greiz (ots)

Gestern (23.02.2020), gegen 17:10 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter in einem Abrissgebäude im Papiermühlenweg Sperrmüll in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zeugenhinweise zu den Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

