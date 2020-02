Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Am Samstag (22.02.2020), gegen 17:50 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Heinrichstraße. Nachdem es zwischen einem 49-jährigen Mann und zwei unbekannten männlichen Personen zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, griffen die beiden Unbekannten den Mann gemeinschaftlich körperlich an und verletzten ihn. Im Anschluss verließen sie die Örtlichkeit. Der 49 Jährige wurde hierbei verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die beiden Unbekannten, welche in Begleitung von zwei weiblichen Personen waren, werden wie folgt beschrieben Täter 1 20-25 Jahre groß schlank kurze Haare dunkel gekleidet

Täter 2 15-16 Jahre circa 170 cm weiße Jogginghose helles Oberteil schwarzes basecap

Die Polizei ermittelt zur Körperverletzungshandlung und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese richten sie bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290.

