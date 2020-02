Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrräder entwendet

Altenburg (ots)

In der Zeit vom 21.02. 2020, gegen 21:00 Uhr bis zum 22.02.2020, gegen 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf den Hinterhofes eines Hauses in der Moritzstraße ein und entwendeten hier drei gesichert abgestellte Fahrräder. Bei den Fahrrädern handelt es sich um drei Mountainbikes, einmal Typ Cube Access Pur in der Farbe Violett/Lila, weiter ein Cube Aim Race in der Farbe Weiss und das dritte Moutainbike hatte die Farbe Grün. Der Typ ist hier nicht bekannt. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der entwendeten Fahrräder nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710 entgegen. (MW)

