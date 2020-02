Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Autofahrer nach Zeugenhinweis gestellt

Gera (ots)

Am 22.02.2020, gegen 07:00 Uhr, wurde der Polizei Gera ein offensichtlich betrunkener Autofahrer in der Schleizer Straße in Gera durch einen Zeugen mitgeteilt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der abgestellte Pkw in der Nürnberger Straße festgestellt und der verantwortliche Fahrzeugführer fußläufig in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,60 Promille. Da der Mann angab, noch ein Bier nach dem Vorfall getrunken zu haben, wurden mit ihm zwei Blutprobenentnahmen im Klnikum Gera durchgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung wird nun zeigen, ob ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 58 jährigen Fahrzeugführer eingeleitet wird.

(JN)

