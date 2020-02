Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glück im Unglück

Engertsdorf (ots)

Im Rahmen der Prüfungshandlung zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort, welcher sich bereits am 20.02.2020 in der Ortslage Frohnsdorf ereignete, wurde am 21.02.2020 der Halter des unfallverursachenden Fahrzeuges erneut aufgesucht. Bereits auf der Anfahrt zur Anschrift des 57 jährigen Halter des PKW Dacia, fiel den Beamten das bekannte Kennzeichen auf. Bei der Überprüfung von Fahrer und Fahrzeug mussten die Polizisten feststellen, dass dieser zwar alkoholisiert fuhr, jedoch der Grenzwert noch nicht überschritten war. Nichts desto trotz muss er sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vom Vortag verantworten.(AG)

