Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrt eines VW Golf endet

Altenburg (ots)

Am Freitag gegen 20:30 Uhr stellte sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 29 jährigen VW Fahrers in der Gabelentzstraße in Altenburg heraus, dass Beiträge zur Haftpflichtversicherung scheinbar nicht gezahlt wurden und das Fahrzeug zur Entstempelung ausgeschrieben war. Die Fahrt war somit für den Fahrer beendet und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.(AG)

