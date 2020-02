Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbelehrbarer Temposünder tauscht persönliche Gegenstände gegen Ermittlungsverfahren

Bünauroda (ots)

Am 22.02.2020 befanden sich Polizeibeamte der Einsatzunterstützung Gera im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung in der Ortslage Bünauroda, wobei insgesamt 102 Verkehrsteilnehmer, teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt wurden. Einer dieser Fahrzeugführer, war der Fahrer eines Seat, welcher mehrfach auf sich aufmerksam machte und widerholt an der Kontrollstelle vorbeifuhr. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Kontrolle konnte dieser das Bußgeld von über 130 Euro nicht aufbringen und zeigte ich unkooperativ. Nachdem ihm letztendlich die Beschlagnahme von persönlichen Gegenständen im Rahmen der Sicherheitsleistung ausgesprochen wurde, leistete er gegenüber den Beamten Widerstand und musste fixiert werden. Der 44 Jährige muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Beleidigung verantworten.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell