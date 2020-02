Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 11.02.2020, gegen 11:30 Uhr verließ die Fahrerin eines Pkw den Parkplatz auf Höhe der Nr. 47 in der Altenburger Straße. Dabei vergaß sie eine zuvor auf dem Parkplatz abgestellte Tasche mit einem medizinischen Absauggerät in ihr Fahrzeug einzuladen. Als die Geschädigte gegen 13:00 Uhr zum Parkplatz zurückkam, war die Tasche nicht mehr vor Ort. Es werden nunmehr Zeugen gesucht, die Hinweise zum Verbleib dieser Tasche mit dem dringend benötigtem medizinischem Gerät geben können. Ein möglicher Finder wird gebeten die Tasche im Fundbüro abzugeben. Tel. PI Altenburger Land: 03447 / 4710.

