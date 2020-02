Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Schuppen eingebrochen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Im Zeitraum vom 15.02. - 20.02.2020 drangen unbekannte Täter in einen unverschlossenen Schuppen in der Clara-Zetkin-Straße ein. Daraus wurden ein Partyzelt, ein Kinderfahrrad, ein Damenfahrrad der Marke Pegasus in der Farbe Blau sowie zwei Sätze Sommerkompletträder für Pkw entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Altenburger and, Tel.:03447-4710 in Verbindung.

