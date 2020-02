Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW komplett ausgebrannt

Greiz (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 14:00 Uhr stellte der 47-jährige Fahrer eines Pkw BMW während der Fahrt fest, dass aus es dem Motorraum seines Fahrzeuges qualmt. In der Folge fuhr er auf einen Parkplatz in der Greizer Straße in Weida. Als er bemerkte, dass das Fahrzeug nun anfängt zu brennen fuhr er dieses, um Schäden an anderen abgeparkten Pkws zu, vermeiden schnellstmöglich auf eine Freifläche, wo der Pkw komplett ausbrannte. Beim Fahrmanöver wurde ein geparkter VW Golf beschädigt. Der Mann blieb hierbei unverletzt. Ein technischer Defekt kann für die Brandursache nicht ausgeschlossen werden. (MW)

