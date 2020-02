Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit unter Bekannten eskalierte

Gera (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Bekannten kam es gestern in einer Wohnung in der Schleizer Straße. Nach einem verbalen Streit wurden die Männer handgreiflich und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 38-jähriger, alkoholisierter Mann (3,1 Promille) musste in der Folge medizinisch versorgt werden. (MW)

