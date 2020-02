Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wer kennt diese Person?

Gera (ots)

Im Zuge der Ermittlungen zu einem Geldbörsendiebstahl vom 21.02.2019 (LPI Gera berichtete) wurde bekannt, dass mit der mitgestohlene Geldkarte unrechtmäßige Abbuchungen vom Konto der Geschädigten getätigt worden. Anhand der erfolgten Videoüberwachung in der betroffenen Bank in der Zeulsdorfer Straße in Gera ist ersichtlich, dass die Abhebungen gegen 16:40 Uhr durch zwei weibliche Personen erfolgten. Von einer der Täterinnen liegen nunmehr Lichtbilder vor.

Wer kann Hinweise zur Identität bzw. zum Aufenthalt der abgebildeten Person geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

"Pressemeldung vom 22.02.2019

Portemonnaie entwendet

Gera Gestern (21.02.2019), gegen 17:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das Portemonnaie einer 69-Jährigen. Zur Tatzeit befand sich die Geschädigte in einem Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße. Nach bisherigen Ermittlungen entnimmt der Täter in einem unachtsamen Moment die Geldbörse aus dem am Einkaufswagen hängenden Stoffbeutel und entfernt sich in unbekannte Richtung. Die entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter 0365-8290 zu melden."

