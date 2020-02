Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz wegen Körperverletzung

Gera (ots)

Zeugen informierten gestern Abend (18.02.2020), gegen 17:30 Uhr die Polizei, da ein 44-jähriger Mann in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße körperlich angegriffen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen dem 44 Jährigen und 2 unbekannten Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung und in deren Folge wurde der Mann von den Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der Geschlagene wurde medizinisch versorgt und die Polizei hat die Ermittlungen zur Körperverletzungshandlung aufgenommen. (MW)

