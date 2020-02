Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schulgebäude

Dobitschen (ots)

Am Mittwoch (19.02.2020), in den frühen Morgenstunden, brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Regelschule in Dobitschen in der Straße der Einheit ein. Verschiedene Räume wurden aufgebrochen und durchsucht. Aus einer Geldkassette entwendeten der oder die Täter Bargeld. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

