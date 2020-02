Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erhebliche Verkehrsseinschränkungen erwartet

Greiz/Silberloch (ots)

Aufgrund von Bergungsmaßnahmen eines Lkw, wird es in den kommenden Stunden auf der Strecke der B92 erhebliche Verkehrseinschränkungen geben. Ein Lkw ist gegen 05:50 Uhr im Baustellenbereich Silberloch, kurz vor Ortseingang Greiz in einen Graben gerutscht. Dieser muss nun per Kran geborgen werden. Verletzt wurde hierbei niemand. (MW)

