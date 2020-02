Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche aus Pkw gestohlen

Greiz (ots)

Zoghaus: Am Montag (17.02.2020), gegen 12:30 Uhr nutzte ein Unbekannter einen kurzen Moment der Unachtsamkeit und entwendete einen Rucksack. Dieser befand sich in einem unverschlossenem Pkw, welcher für kurze Zeit unbeaufsichtigt in einer Einfahrt im Gommlaer Weg abgeparkt war. In der Tasche befanden sich unter anderem die Geldbörse mit diversen Karten und Personaldokumenten. Hinweise zur Diebstahlshandlung oder dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände nimmt die Polizeiinspektion Greiz, unter der Tel.: 03661-6210 entgegen.(MW)

