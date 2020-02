Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garten

Gerstenberg (ots)

In der Zeit von 16.02.2020 - 17.02.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartengrundstück und brachen fortfolgend in einen dort befindlichen Schuppen ein. Diesen durchwühlen die Täter und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Angaben zum möglichen Beutegut sind derzeit nicht möglich. Die Polizei in Altenburg sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach möglichen Zeugen, welche sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Tel. 03447 / 4710 wenden können. (KR)

