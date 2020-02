Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Klettergerüst beschmiert

Großenstein (ots)

Wie der Polizei am gestrigen Tag (17.02.2020) mitgeteilt wurde, trieben unbekannte Täter am Freitag (07.02.2020), in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr ihr Unwesen auf einem Spielplatz in der Beerwalder Straße. Dabei beschmierten sie ein Klettergerüst mit einem Schriftzug sowie einem Hakenkreuz. Im Zuge der nunmehr eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Täter geben können. Die Geraer Polizei nimmt die Zeugenhinwiese unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

