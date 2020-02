Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Stromverteilerkasten beschmiert

Gera (ots)

Seit gestern (17.02.2020) hat die Geraer Polizei die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung in der Werner-Petzold-Straße aufgenommen. Unbekannte Täter beschmierten einen dort befindlichen Stromverteilerkasten mit verschiedenen lilafarbenen Schriftzügen, so dass Sachschaden entstand. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365-829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

