Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtliche Verkehrskontrolle

Altenburg (ots)

Sonntagnacht (16.02.2020), gegen 03:40 Uhr fiel Altenburger Polizeibeamten ein Pkw Opel auf, als dieser mit einem den Beamten nicht unbekannten Fahrer die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Altenburg entlang fuhr. Was den Beamten klar war, der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis. So stoppten sie das Fahrzeug und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Hier bestätigte sich noch einmal die Tatsache, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis an. Demzufolge wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

