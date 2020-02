Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Farbe gesprüht

Weida (ots)

Am Wochenende besprühten Unbekannte in der Oberen Straße ein Garagentor und zwei Hauswände mit Farbe. Die Polizei hat die Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können. Diese richten ihre Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Tel. 03361-6210. (MW)

