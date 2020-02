Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufkleber geklebt

Gera (ots)

Am vergangenen Wochenende brachten Unbekannte zahlreiche Aufkleber an Laternenmasten und Verkehrszeichen im gesamten Bereich Untermhaus an. Die Polizei hat die Anzeige gegen Unbekannt bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Diese richten ihre Hinweise bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290. (MW)

