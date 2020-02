Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unruhestifter in Gewahrsam genommen

Gera (ots)

In der Nacht von Samstag zum Sonntag war die Polizei nicht nur einmal in der Ernst-Abbe-Straße zum Einsatz. Nachdem aus einer Personengruppe heraus verfassungswidrige Ausrufe getätigt wurden hat die Polizei entsprechende Anzeigen aufgenommen. Kurze Zeit später erhielt die Polizei erneut einen Anruf, dass es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Personen gekommen sei. Dies war bei erneutem Eintreffen der Polizeibeamten nicht der Fall, allerdings ging es ziemlich lautstark zu. Ein 22-Jähriger aus der der 4-köpfigen Gruppe beleidigte einen Polizeibeamten zudem. Der stark alkoholisierte Mann kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach und wurde somit in Gewahrsam genommen. (MW)

