Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 15.02.- 16.02.2020 brachen unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße vier Kellerabteile auf. Aus den Kellern stahlen sie schließlich ein E-Bike der Marke Cube, Reaction Hybrid in der Farbe schwarz sowie verschiedene Werkzeuge. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die PI Altenburger Land (Tel. 03447 / 4710) sucht zudem nach Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen, den Tätern bzw. dem Verbleib des Beutegutes geben können.

