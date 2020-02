Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kollidiert mit Leitplanke

Meuselwitz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 15.02.2020, gegen 08:25 Uhr auf der Straße von Lucka nach Meuselwitz. Der 22-jährige Fahrer eines Pkw Fiat war in Richtung Meuselwitz unterwegs, als er kurz nach dem Abzweig Schnauderhainichen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Am Pkw sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell