Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne gültige Papiere im Straßenverkehr unterwegs

Meuselwitz (ots)

Am 16.02.2020, gegen 00:25 Uhr wurde in der Wintersdorfer Straße der Fahrer eines Motorrades Honda kontrolliert. Bei dem 29-jährigen Fahrer verlief ein Drogentest positiv auf Meth Amphetamin. Zudem konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und die Kennzeichen am Motorrad waren gefälscht. Daraufhin beschlagnahmten die Beamten das Motorrad. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

