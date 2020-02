Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall auf B92

Greiz (ots)

Aktuell im Einsatz sind Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines schweren Unfalles im Bereich B92 / Abzweig Gewerbegebiet Hohenölsen. Hier kam es im Zuge eines Abbiegevorganges in das Gewerbegebiet zum Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw Mazda und einem Pkw BMW. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Bereich der B92 wurde folglich komplett gesperrt. Im Zuge des daraufhin entstehenden Staus kam es zu zwei Folgeunfällen mit Blechschaden. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Es wird ggf. nachberichtet. (RK)

