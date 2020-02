Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogen im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Am Sonnabend, 15.02.2020, gegen 10:50 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz nach Langenwetzendorf, in den Ortsteil Wildetaube wegen eines Beziehungsstreites gerufen. Dort war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 26-jährigen Frau und ihrem 32-jährigen Ex-Freund gekommen. Bei der Anfahrt kam den Polizeibeamten der 32-Jährige Täter mit einem Pkw VW Polo im Schwanweg, an der Einmündung zur Hauptstraße in Wildetaube entgegen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief in Bezug auf Meth Amphetamine (Szenename: Speed) positiv. Zudem machte er die Angabe, dass er kürzlich Crystal Meth konsumiert hat. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und fertigten die entsprechenden Anzeigen.(TA)

