Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angebranntes Essen löst Einsatz der Rettungskräfte aus

Gera (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 06:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Auerbachstraße gerufen. Dort wurde ein Wohnungsbrand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass einem Mann in der Wohnung das Essen auf dem Herd angebrannt war. Es entstanden keine weiteren Sachschäden. Die Person in der Wohnung wurde vorsorglich ins Klinikum verbracht. Der Wohnungsinhaber selbst war nicht vor Ort.

