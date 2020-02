Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaufensterscheibe einer Apotheke beschädigt

Gera (ots)

In den Abendstunden des 15.02.2020 gegen 20:30 Uhr wurde festgestellt, dass es an einer Apotheke in der Sorge zu einer Beschädigung der Schaufensterscheibe gekommen ist. Wann und wie es dazu kam ist derzeit unklar, jedoch kann ein Eindringen in das Gebäude ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 0365-8290 bei der Polizei zu melden.

