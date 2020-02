Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

Gera (ots)

Am Samstagabend kam es in der Reichsstraße in Gera zu einer Verkehrskontrolle einer 29-jährigen Fahrradfahrerin. Nachdem die Beamten deutlich Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde mit der Frau ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher 2,22 Promille ergab. In der Folge wurde bei der Fahrradfahrerin zudem ein Joint aufgefunden. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

