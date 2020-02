Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt

Weida (ots)

In der Zeit vom 10.02. bis zum 12.02.2020 verursachte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Sachschaden an einem, auf dem Platz der Freiheit abgestellten, Pkw VW. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

