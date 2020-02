Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall ohne Verletzte aber mit Widerstand

Ronneburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am heutigen Tag (14.02.2020), gegen 07:00 Uhr, zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Bahnhofstraße. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei brannte es im Erdgeschoss einer, im Um- und Ausbau befindlichen, Werkstatt. Zum Schutze der Gesundheit eines vor Ort anwesenden, uneinsichtigen Objektverantwortlichem, musste dieser von den Polizeibeamten nach Widerstandshandlungen kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Der Brand konnte gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand lediglich Sachschaden. Die Ursachenermittlungen hat die Kriminalpolizei Gera übernommen. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell