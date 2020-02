Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit verletzter Person

Gera (ots)

Am heutigen Vormittag befuhren ein Pkw Seat (Fahrer 57) und ein Pkw Audi (Fahrerin 39) die Straße des Friedens. Hierbei bemerkte der Seatfahrer an der Kreuzung zur Max-Planck-Straße scheinbar zu spät, dass der vor sich befindliche Audi verkehrsbedingt hielt und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 39-Jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

