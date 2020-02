Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung und Sachbeschädigung

Gera (ots)

Gestern Abend (13.02.2020), gegen 18:00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Otto-Lummer-Straße zum Einsatz, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen griffen zwei bis drei Jugendlichen aus noch ungeklärter Ursache einen 15-Jährigen mit Schlägen und Tritten an, so dass dieser verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung, wobei sie bei drei geparkten Fahrzeugen gegen die Außenspiegel traten. Im Zuge der Fahndung konnte einer der Täter (14) ermittelt und in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben werden. Der 15-jährige Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

