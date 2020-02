LPI-G: Brand in Garage

Landespolizeiinspektion Gera

Kostitz: Heute Morgen (13.02.2020), gegen 10:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Garagenbrandes in die Straße Am Rittergut aus. Dort kam es, in Anwesenheit des Garageninhabers, zum Brandausbruch an einem dort abgestellten Motorrad. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings entstand Sachschaden an der Garage sowie an einem dort abgestellten Motorrad. (RK)

