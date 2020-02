Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 11.02.2020 zum 12.02.2020 ihr Unwesen in der Moritzstraße, indem sie an ein dort befindliches Parteibüro mehrere Aufkleber mit politisch motivierten Inhalt anbrachten. Die Aufkleber konnten bereits wieder entfernt werden, so dass kein Sachschaden entstand. (RK)

