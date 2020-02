Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti angebracht

Greiz (ots)

Weida: Zwischen Freitag und Mittwoch (07.02. bis 12.02.2020) brachten bislang unbekannte Täter mehrere Graffiti an einem auf dem Hof einer Schule in der Bahnhofstraße abgestellten Container, sowie an eine in unmittelbarer Nähe befindlichen Mauer an. Zur erkennen waren dabei verschiedene Zeichen in unterschiedlichen Farben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

