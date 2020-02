Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Gestern (12.02.2020), gegen 22:10 Uhr, befuhr ein 59-jähriger VW Fahrer die Kreisstraße von Waltersdorf in Richtung Neumühle. In einer leichten Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda, der von einem 58-Jährigen gefahren wurde. Durch den Unfall wurden beide Kraftfahrer verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

