Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Altenburg (ots)

Lucka: Gestern Nacht (11.02.2020), kurz vor 05:00 Uhr verschafften sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Pegauer Straße und durchwühlte anschließend mehrere Räumlichkeiten. In der Folge wurde der Einbrecher bei seiner Tatausübung offenbar gestört, so dass er in unbekannte Richtung flüchtete. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei in Altenburg Zeugen, welche auffällige Personenbewegungen im Bereich der Pegauer Straße gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell