Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garage aufgebrochen

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 06.02.- 11.02.2020 brachen unbekannte Täter in eine Garage Am Lerchenberg ein. Aus dem in der Garage abgestellten Pkw VW wurden schließlich ein Navigationsgerät sowie persönliche Gegenstände entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise hierzu werden unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen genommen.

