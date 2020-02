Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Im Zeitraum vom 06.02.- 11.02.2020 wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Levy-Straße ein Kellerabteilgewaltsam aufgebrochen. Aus dem Keller stahlen die bislang unbekannten Täter schließlich einen Fernseher und diverse Elektrowerkzeuge. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Altenburg unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

