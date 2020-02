Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz von Polizei und Rettungsdienst

Gera (ots)

Weil sie einen verletzten Mann (33) vor einem Einkaufsmarkt in der Karl-Liebknecht-Straße vorfand, informierte eine Zeugin die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen dem Geschädigten und einem weiteren Mann (33) zum Streit. Im Verlaufe dessen griff der 33-Jährige sein Gegenüber an, so dass dieser verletzt und medizinisch betreut werden musste. Der Angreifer war bereits bei Eintreffen der Polizeistreife nicht mehr vor Ort, konnte jedoch namentlich bekannt gemacht werden. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (RK)

