Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Gera (ots)

Am gestrigen Vormittag (11.02.2020), gegen 10:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Gagarinstraße / Franz-Petrich-Straße zum Zusammenstoß zweier Pkw (VW, Mazda). An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer (48) des VW und die Beifahrerin (66) des Mazda wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.(RK)

