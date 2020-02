Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in mehrere Kellerabteile

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 09.02.- 10.02.2020 wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Terrassenstraße mehrere Kellerabteil durch unbekannte Täter gewaltsam aufgebrochen. Zum Beutegut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Ermittlungsverfahren dazu wurden eingeleitet. Die Polizei in Altenburg nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Täter unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

