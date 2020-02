Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Gera (ots)

Ein Zeuge meldete am Samstagabend (08.02.2020), gegen 19:50 Uhr der Geraer Polizei, dass soeben ein Pkw BMW in der Straße Unteres Dorf in Richtung Gera-Lusan von der Fahrbahn abkam. Zudem solle der Fahrzeugführer einen alkoholisierten Eindruck gemacht und sich offensichtlich vom Unfallort entfernt haben. Die eingesetzten Beamten stellten den BMW-Fahrer im Nahbereich der Unfallörtlichkeit fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, so dass folglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der BMW selbst wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu schaden.(RK)

