Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gullideckel gegen Fahrzeugscheibe geworfen

Gera (ots)

Einen scheinbar von der Straße hergeholten Gullideckel fand die 57-jährige Halterin eines Pkw VW vor ihrem in der Wiesestraße geparkten Fahrzeug liegen, als sie am gestrigen Tag (09.02.2020) zu diesem zurück kam. Zusätzlich war die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen worden. Offensichtlich benutzten unbekannte Täter den Gullideckel, um gewaltsam in das Innere des Fahrzeuges zu gelangen. Gestohlen haben sie allerdings nichts. Die Geraer Polizei sucht nunmehr im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die im Zeitraum von 08.02.2020, ca. 18:00 Uhr bis 09.02.2020, ca. 09:05 Uhr Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

