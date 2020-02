Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Heckscheibe zerschlagen

Zeulenroda-Triebes (ots)

Auf einem Parkplatz in der Nähe der AOK Geschäftsstelle in der Schleizer Straße in Zeulenroda-Triebes wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag die Heckscheibe eines VW Bora beschädigt. Ein unbekannter Täter schlug mit einer am Tatort zurück gelassenen Bierflasche auf die Scheibe ein, sodass diese komplett zersplitterte. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Greiz nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 03661/621-0 entgegen.

