Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Kfz

Greiz (ots)

Am Freitag, den 07.02.2020 gegen 11:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter den BMW eines 73- Jährigen Mannes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der August-Bebel-Straße in Greiz. Der Pkw wies tiefe Kratzer an der Beifahrertür auf, welche vermutlich von einem spitzen Gegenstand stammen. Die Polizeiinspektion Greiz nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 03661/621-0 entgegen.

